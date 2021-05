Florenzi sull'Inter: 'Fa piacere esserci accostato, ma non presto attenzione alle voci di mercato' (Di venerdì 7 maggio 2021) In un'Intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport , l'ex giallorosso ha mostrato sia incertezza ... MA FA piacere esserci accostato' Queste le sue dichiarazioni, riportate da okcalciomercato.it : '... Leggi su europacalcio (Di venerdì 7 maggio 2021) In un'vista rilasciata alla Gazzetta dello Sport , l'ex giallorosso ha mostrato sia incertezza ... MA FA' Queste le sue dichiarazioni, riportate da okcalcio.it : '...

Advertising

infoitsport : Florenzi sull’Inter: “Fa piacere esserci accostato, ma non presto attenzione alle voci di mercato” - stirone99 : RT @DiMarzio: #Roma, le sensazioni di Alessandro #Florenzi sull'arrivo in panchina di Josè #Mourinho. E parla anche del suo futuro al #PSG… - PSG24hours : RT @sportface2016: #PSG Alessandro #Florenzi discute il suo futuro. Da romano, non poteva poi non esporsi sull'arrivo di #Mourinho http… - sportface2016 : #PSG Alessandro #Florenzi discute il suo futuro. Da romano, non poteva poi non esporsi sull'arrivo di #Mourinho - Pask927 : RT @DiMarzio: #Roma, le sensazioni di Alessandro #Florenzi sull'arrivo in panchina di Josè #Mourinho. E parla anche del suo futuro al #PSG… -