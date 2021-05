Falsi made in Italy | sequestrati 23 mila capi di abbigliamento

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Falsi made

Gazzetta del Sud

...3 miliardi l'anno per mancate vendite, mentre i consumatori pagano ingiustamente 1,4 miliardi di euro per l'acquisto di prodotti, per un giro d'affari totale del falsoin Italy nel settore ...Purtroppo ogni giorno imprese, lavoro ed eccellenze delin Italy vengono minacciati da, contraffazioni e delocalizzazioni. Se l'Italia vuole ritornare a essere la terra delle opportunità ...I finanzieri del Comando Provinciale di Treviso, nell’ambito di un’ampia operazione ribattezzata "Affari falsi", finalizzata alla verifica dell’esatta indicazione di origine delle merci in transito da ...ASCOLI - "Made in Italy" o addirittura "prodotto in Italia", ma non è vero nulla, maxi sequestro della Finanza su miglia di prodotti di abbigliamento giunti in Italia ...