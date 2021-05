“Da piccola mi bullizzavano dandomi della cicciona. Io non sono omofoba” (Di venerdì 7 maggio 2021) Si commuove rispondendo alle domande di Silvia Toffanin e ripercorrendo alcune tappe della sua vita. Sabato pomeriggio a Verissimo, su Canale 5, sarà mandata in onda l’intervista alla leader di Fratelli d’Italia. Un viaggio tra passato, presente e futuro. Un passato con ferite celate dal suo ruolo politico, ma ancora ben presenti sotto pelle. Giorgia Meloni ha raccontato le vessazioni subite in età adolescenziale per via del suo “essere in sovrappeso” e il rapporto a dir poco conflittuale con il padre. Poi c’è spazio anche per il presente e il futuro politico e personale. Giorgia Meloni a Verissimo racconta del bullismo subìto quando era piccola Un’intervista a tutto tondo, scandita da immagini del passato. E c’è stato spazio per ricordare quel dolore vissuto sulla proprio pelle. Discriminata per via del proprio peso dai suoi coetanei quando era ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Si commuove rispondendo alle domande di Silvia Toffanin e ripercorrendo alcune tappesua vita. Sabato pomeriggio a Verissimo, su Canale 5, sarà mandata in onda l’intervista alla leader di Fratelli d’Italia. Un viaggio tra passato, presente e futuro. Un passato con ferite celate dal suo ruolo politico, ma ancora ben presenti sotto pelle. Giorgia Meloni ha raccontato le vessazioni subite in età adolescenziale per via del suo “essere in sovrappeso” e il rapporto a dir poco conflittuale con il padre. Poi c’è spazio anche per il presente e il futuro politico e personale. Giorgia Meloni a Verissimo racconta del bullismo subìto quando eraUn’intervista a tutto tondo, scandita da immagini del passato. E c’è stato spazio per ricordare quel dolore vissuto sulla proprio pelle. Discriminata per via del proprio peso dai suoi coetanei quando era ...

Ultime Notizie dalla rete : piccola bullizzavano Giorgia Meloni a Verissimo racconta del bullismo subito quando era piccola next Giorgia Meloni in lacrime: “Non sono omofoba. Da adolescente mi bullizzavano dandomi della cicciona” Si confessa e si racconta senza filtri Giorgia Meloni. Lo fa a Verissimo, nell’intervista con Silvia Toffanin in onda su Canale 5 domani, sabato 8 maggio. Per la prima volta niente politica, la leader ...

Si confessa e si racconta senza filtri Giorgia Meloni. Lo fa a Verissimo, nell'intervista con Silvia Toffanin in onda su Canale 5 domani, sabato 8 maggio. Per la prima volta niente politica, la leader ...