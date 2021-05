Coronavirus, i colori delle regioni dal 10 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) . L’Italia è sempre più gialla. Solamente tre in arancione. ROMA – . Il nuovo monitoraggio ha confermato un leggero incremento dell’indice Rt, ma l’incidenza continua a diminuire. “La curva in Italia continua a decrescere – ha confermato il presidente Brusaferro in conferenza stampa, riportato dall’Ansa – mentre in altri Paesi la situazione è altalenante . L’età media dei casi scende a 41 anni e sono in aumento i casi tra i più giovani, tra 0 e 9 anni . Cominciano a vedere ora gli effetti di un calo anche rispetto alla moralità “. Coronavirus, la mappa dell’Italia dal 10 maggio E’ un’Italia sempre più gialla quella dal 10 maggio. La cabina di regia del Cts ha deciso il passaggio in giallo di Basilicata, Calabria e Puglia e della Valle d’Aosta in arancione. Restano, invece, nella seconda fascia di rischio Sicilia e ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021) . L’Italia è sempre più gialla. Solamente tre in arancione. ROMA – . Il nuovo monitoraggio ha confermato un leggero incremento dell’indice Rt, ma l’incidenza continua a diminuire. “La curva in Italia continua a decrescere – ha confermato il presidente Brusaferro in conferenza stampa, riportato dall’Ansa – mentre in altri Paesi la situazione è altalenante . L’età media dei casi scende a 41 anni e sono in aumento i casi tra i più giovani, tra 0 e 9 anni . Cominciano a vedere ora gli effetti di un calo anche rispetto alla moralità “., la mappa dell’Italia dal 10E’ un’Italia sempre più gialla quella dal 10. La cabina di regia del Cts ha deciso il passaggio in giallo di Basilicata, Calabria e Puglia e della Valle d’Aosta in arancione. Restano, invece, nella seconda fascia di rischio Sicilia e ...

