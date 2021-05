Coprifuoco, Di Maio: “16 maggio data auspicabile per superarlo” (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) – Il 16 maggio “credo che sia una data auspicabile per superare il Coprifuoco” in Italia, ma “non è un liberi tutti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a L’Aria che tira su La 7. Bisogna fare in modo di superare il Coprifuoco “come lo conosciamo e non rientrarci pochi mesi dopo”, ha aggiunto Di Maio, secondo cui “non vale solo per l’Italia questa situazione” e tutti vogliamo uscire da quest’incubo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) – Il 16“credo che sia unaper superare il” in Italia, ma “non è un liberi tutti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervenendo a L’Aria che tira su La 7. Bisogna fare in modo di superare il“come lo conosciamo e non rientrarci pochi mesi dopo”, ha aggiunto Di, secondo cui “non vale solo per l’Italia questa situazione” e tutti vogliamo uscire da quest’incubo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

