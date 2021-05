Convocati Fiorentina per la sfida alla Lazio: un rientro per Iachini (Di venerdì 7 maggio 2021) Beppe Iachini ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani sera alla Lazio: torna a disposizione Kokorin Beppe Iachini ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani sera alla Lazio. Out lo squalificato Igor e l’infortunato Borja Valero, c’è Kokorin. Portieri: Dragowski, Terracciano, Rosati. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Martinez Quarta, Maxi Oliveira, Milenkovic, Pezzella, Venuti, Ponsi. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar. Attaccanti: Callejon, Kokorin, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Beppeha diramato l’elenco dei giocatoriper ladi domani sera: torna a disposizione Kokorin Beppeha diramato l’elenco dei giocatoriper ladi domani sera. Out lo squalificato Igor e l’infortunato Borja Valero, c’è Kokorin. Portieri: Dragowski, Terracciano, Rosati. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Martinez Quarta, Maxi Oliveira, Milenkovic, Pezzella, Venuti, Ponsi. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar. Attaccanti: Callejon, Kokorin, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

IoNascoQui : Fiorentina-Lazio, i convocati di Iachini: torna Kokorin, out Borja Valero e lo squalificato Igor - sportli26181512 : Convocati Fiorentina: si rivede Kokorin: Questi i convocati di Beppe Iachini per Fiorentina-Lazio, in programma sab… - FiorentinaUno : ACF, I convocati di Iachini per Fiorentina-Lazio, finalmente Kokorin - - IoNascoQui : LA RIFINITURA DI QUESTO POMERIGGIO CONFERMA LE INDICAZIONI DEI GIORNI PRECEDENTI SULL'11 DI PARTENZA CONTRO LA FIOR… - sportli26181512 : Lazio, la probabile formazione anti-Fiorentina: le scelte: Ritorna Luiz Felipe tra i convocati, in difesa si rivede… -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Fiorentina Convocati Fiorentina: si rivede Kokorin Commenta per primo Questi i convocati di Beppe Iachini per Fiorentina - Lazio, in programma sabato sera al Franchi: Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Caceres, Callejon, Castrovilli, Dragowski, Eysseric, Kokorin, Kouame, ...

Calcio: Inzaghi carica Lazio 'Fiorentina in salute, serve prova da big' ...Acerbi che ha scontato il turno di squalifica contro il Genoa mentre sarà nella lista dei convocati ... Di fronte c'è una Fiorentina ferma a 35 punti in classifica ma ancora non definitivamente certa ...

Convocati Fiorentina: si rivede Kokorin Calciomercato.com CONVOCATI, Torna Kokorin: out Borja e Igor Questa la lista dei convocati della Fiorentina diramata dal tecnico, Beppe Iachini, in vista della gara di domani con la Lazio. Non ci sono Igor (squalificato) e Borja Valero ...

CONVOCATI, I 24 scelti da Iachini: out Igor e Borja Questa la lista dei convocati della Fiorentina diramata dal tecnico, Beppe Iachini, in vista della gara di domani con la Lazio. Non ci sono Igor (squalificato) e Borja Valero ...

Commenta per primo Questi idi Beppe Iachini per- Lazio, in programma sabato sera al Franchi: Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Caceres, Callejon, Castrovilli, Dragowski, Eysseric, Kokorin, Kouame, ......Acerbi che ha scontato il turno di squalifica contro il Genoa mentre sarà nella lista dei... Di fronte c'è unaferma a 35 punti in classifica ma ancora non definitivamente certa ...Questa la lista dei convocati della Fiorentina diramata dal tecnico, Beppe Iachini, in vista della gara di domani con la Lazio. Non ci sono Igor (squalificato) e Borja Valero ...Questa la lista dei convocati della Fiorentina diramata dal tecnico, Beppe Iachini, in vista della gara di domani con la Lazio. Non ci sono Igor (squalificato) e Borja Valero ...