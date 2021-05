Calcio: Salernitana vede la A ma Monza resiste, Pescara e Reggiana in C (Di venerdì 7 maggio 2021) La seconda promozione diretta si deciderà all'ultima giornata ROMA - Penultima giornata della regular season di Serie B dalle grandi emozioni, con due squadre ancora in lotta per la promozione nella ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) La seconda promozione diretta si deciderà all'ultima giornata ROMA - Penultima giornata della regular season di Serie B dalle grandi emozioni, con due squadre ancora in lotta per la promozione nella ...

Advertising

sportmediaset : #Salernitana in Serie A? Lotito avrebbe 30 giorni per cederla. #SportMediaset - CiroMo_ : Salernitana a un passo dalla A ma che problema con Lotito e Mezzaroma che avrebbero 30 giorni di tempo per cedere l… - positanonews : #Calcio #Salernitana #Sport #SportCampania Salernitana : stende l’Empoli ed è a un passo dalla serie A - psb_original : Empoli, Dionisi: 'La prestazione c'è stata da parte nostra. Facciamo un plauso ai granata' #SerieB - RaiSport : ? #Salernitana verso la serie A, resiste il #Monza Frena il #Lecce, #Pescara e #Reggiana in C ?? -