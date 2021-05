Andrea Scanzi e le gabbie del pensiero (Di venerdì 7 maggio 2021) Andrea Scanzi, durante un intervento televisivo alla trasmissione “Otto e Mezzo” condotta da Lilli Gruber ha testualmente affermato che “la Destra non ha un intellettuale da 300 anni!”. Se vogliamo dare a questa ennesima sparata del giornalista-influencer la dignità della riflessione, non possiamo non segnalare che tale affermazione fa emergere diversi livelli di problematicità. Proviamo a individuarli. Innanzitutto, quando Scanzi fa riferimento in maniera tanto svagata a queste due categorie, le usa come sostitutive dei termini “conservatorismo” e “progressismo”? Ce lo chiediamo poiché, esattamente come è esistita una Destra controrivoluzionaria e reazionaria, vi è anche un pensiero liberale di destra, che su alcuni temi, ad esempio i diritti civili, ha posizioni più avanzate di qualsiasi sinistra. A ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 maggio 2021), durante un intervento televisivo alla trasmissione “Otto e Mezzo” condotta da Lilli Gruber ha testualmente affermato che “la Destra non ha un intellettuale da 300 anni!”. Se vogliamo dare a questa ennesima sparata del giornalista-influencer la dignità della riflessione, non possiamo non segnalare che tale affermazione fa emergere diversi livelli di problematicità. Proviamo a individuarli. Innanzitutto, quandofa riferimento in maniera tanto svagata a queste due categorie, le usa come sostitutive dei termini “conservatorismo” e “progressismo”? Ce lo chiediamo poiché, esattamente come è esistita una Destra controrivoluzionaria e reazionaria, vi è anche unliberale di destra, che su alcuni temi, ad esempio i diritti civili, ha posizioni più avanzate di qualsiasi sinistra. A ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Andrea Scanzi a Borgonovo: 'Voi di destra vi sentite inferiori perché non avete uno straccio di intelle… - Gandalf1948 : 'Ma Scanzi conosce Pirandello?'. Renato Farina, una lezione umiliante sugli 'intellettuali di destra' - RodolfoRomagno1 : Andrea Scanzi, da Lilli Gruber un'altra sparata: 'Voi di destra non avete uno straccio di intellettuale' - iodiuba : Andrea Scanzi, da Lilli Gruber un'altra sparata: 'Voi di destra non avete uno straccio di intellettuale' - evelynbani : È vero,ma a sinistra ci sono Scanzi e Lilli Gruber. È tutto Vostro Onore. -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Scanzi La superiorità della sinistra? Ecco la verità Forse ha ragione Alessandro Campi nel dire che alle "idiozie sesquipedali" di Andrea Scanzi non bisognerebbe neppure dar seguito. Mettersi al livello del caregiver - per - caso ti rende effettivamente insignificante quanto l'interlocutore. Tuttavia faremo torto al professore e ...

Renato Farina e gli "intellettuali di destra", la lezione ad Andrea Scanzi: "Ma tu lo conosci Pirandello?" Guarda un po' che altezza di dibattito ha prodotto il Concertone dei sindacati. Andrea Scanzi da Lilli Gruber ( 8e½ su La7, 3 maggio) interviene su Fedez e dintorni con questa possente affermazione, del tipo che non ammette repliche. Il Mosè della cultura d'Italia tira in ...

Ddl Zan, Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Il dibattito a destra è viziato da… Il Fatto Quotidiano La superiorità della sinistra? Ecco la verità Il giornalista Scanzi accusa la destra di non avere intellettuali "da 300 anni". Falso. E poi scusate: a sinistra chi dovremmo invidiare?

"Fedez? È stato un agguato”. Quell'accusa a Travaglio e Gomez È stato un agguato ', ripete oggi Franco Di Mare stando a quanto riporta la Repubblica. Il primo a renderla nota è stato Fedez, che sui social ha però pubblicato solo un estratto di nemmeno 3 minuti.

Forse ha ragione Alessandro Campi nel dire che alle "idiozie sesquipedali" dinon bisognerebbe neppure dar seguito. Mettersi al livello del caregiver - per - caso ti rende effettivamente insignificante quanto l'interlocutore. Tuttavia faremo torto al professore e ...Guarda un po' che altezza di dibattito ha prodotto il Concertone dei sindacati.da Lilli Gruber ( 8e½ su La7, 3 maggio) interviene su Fedez e dintorni con questa possente affermazione, del tipo che non ammette repliche. Il Mosè della cultura d'Italia tira in ...Il giornalista Scanzi accusa la destra di non avere intellettuali "da 300 anni". Falso. E poi scusate: a sinistra chi dovremmo invidiare?È stato un agguato ', ripete oggi Franco Di Mare stando a quanto riporta la Repubblica. Il primo a renderla nota è stato Fedez, che sui social ha però pubblicato solo un estratto di nemmeno 3 minuti.