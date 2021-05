A causa del Covid (e non solo) le date del Prime Day cambiano quest’anno (Di venerdì 7 maggio 2021) La decisione è stata dettata dalla situazione pandemica nei due paesi. Il colosso di vendita al dettaglio ha confermato che il Prime Day 2021 sarà messo in pausa in India e in Canada visto il repentino peggioramento della diffusione del Covid cui si è assistito nell’ultimo periodo. Il Prime Day, solitamente, si svolge a luglio ma i due giorni di mega sconti che ogni anno Amazon offre per fare pubblicità al suo servizio Prime quest’anno dovrà essere posticipato a data da destinarsi in questi due paesi. Già lo scorso anno, il primo della pandemia, in Usa e in altri paesi – Italia compresa – il Prime Day era stato posticipato a ottobre. LEGGI ANCHE >>> Il mistero di Amazon EU che guadagna 44 miliardi nel 2020, ma non paga la corporate tax Prime day anticipato a ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 7 maggio 2021) La decisione è stata dettata dalla situazione pandemica nei due paesi. Il colosso di vendita al dettaglio ha confermato che ilDay 2021 sarà messo in pausa in India e in Canada visto il repentino peggioramento della diffusione delcui si è assistito nell’ultimo periodo. IlDay, solitamente, si svolge a luglio ma i due giorni di mega sconti che ogni anno Amazon offre per fare pubblicità al suo serviziodovrà essere posticipato a data da destinarsi in questi due paesi. Già lo scorso anno, il primo della pandemia, in Usa e in altri paesi – Italia compresa – ilDay era stato posticipato a ottobre. LEGGI ANCHE >>> Il mistero di Amazon EU che guadagna 44 miliardi nel 2020, ma non paga la corporate taxday anticipato a ...

