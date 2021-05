Unicredit, trimestrale boom e titolo in forte rialzo. Il nuovo a.d. Orcel “apre” all’operazione su Mps (pagata dal Tesoro) (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Mef chiama (e paga) e Unicredit risponde. Presentando i bilanci del primo trimestre 2021 il nuovo amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel si è dimostrato possibilista riguardo ad un’acquisizione di Monte dei Paschi. La banca senese non è mai stata nominata ma Orcel ha spiegato che “Per quanto riguarda l’M&A (mergers and acquisitions, fusioni e acquisizioni, ndr) non è uno scopo in sé, ma lo vedo come un acceleratore e un potenziale miglioratore del nostro risultato strategico, quando è nel migliore interesse dei nostri azionisti e abbiamo piena fiducia nella nostra capacità di eseguirlo”. E’ più di un anno che il governo corteggia Unicredit per disfarsi di Mps, cosa che è comunque tenuto a fare entro il 2022 in base agli accordi con Bruxelles. La banca senese era stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Mef chiama (e paga) erisponde. Presentando i bilanci del primo trimestre 2021 ilamministratore delegato diAndreasi è dimostrato possibilista riguardo ad un’acquisizione di Monte dei Paschi. La banca senese non è mai stata nominata maha spiegato che “Per quanto riguarda l’M&A (mergers and acquisitions, fusioni e acquisizioni, ndr) non è uno scopo in sé, ma lo vedo come un acceleratore e un potenziale miglioratore del nostro risultato strategico, quando è nel migliore interesse dei nostri azionisti e abbiamo piena fiducia nella nostra capacità di eseguirlo”. E’ più di un anno che il governo corteggiaper disfarsi di Mps, cosa che è comunque tenuto a fare entro il 2022 in base agli accordi con Bruxelles. La banca senese era stata ...

Advertising

borsainside : #Unicredit la regina del #FtseMib: #trimestrale meglio delle attese - InsiderRenegade : #Unicredit vola in Borsa (+5%) dopo una trimestrale migliore delle attese ma non brillantissima, con #interessi net… - tvbusiness24 : #Unicredit oltre le attese: l’utile trimestrale schizza a 887 milioni. I ricavi segnano +7,1% - angiuoniluigi : RT @andreadeugeni: +++ Dopo Intesa, le commissioni spingono anche l'utile trimestrale di #UniCredit, in crescita a 900 milioni. Consensus e… - Affaritaliani : RT @andreadeugeni: +++ Dopo Intesa, le commissioni spingono anche l'utile trimestrale di #UniCredit, in crescita a 900 milioni. Consensus e… -