Una Vita e Daydreamer, anticipazioni 7 maggio: una scoperta sconvolgente ad Acacias (Di giovedì 6 maggio 2021) Colpi di scena e rivelazioni scioccanti caratterizzeranno il pomeriggio di Canale 5, come spiegano le anticipazioni di Una Vita e Daydreamer di venerdì 7 maggio. L'appuntamento con le vicende di Acacias è per le 14,10, mentre le schermaglie amorose di Can e Sanem partiranno alle ore 16,40 e, mentre Genoveva e Felipe cominceranno ad organizzare le loro nozze, per la Aydin arriverà una nuova pericolosa rivale. Una Vita, trama puntata venerdì 7 maggio: Felicia affronta Maite La trama di Una Vita di venerdì 7 maggio sottolinea che Genoveva e Felipe inizieranno i preparativi delle loro nozze, mentre Cesareo, dopo mille titubanze e ripensamenti, alla fine deciderà di rivelare a Felicia che Camino continua a frequentare di nascosto ...

