Tuttosport | Gattuso preoccupato del calo fisico di Fabian | Zielisnki | Lozano | Mertens e Insigne

(Di giovedì 6 maggio 2021) Contro il Cagliari alcune pedine fondamentali del Napoli hanno mostrato segni di stanchezza. Unche preoccupa Rino, scrive. Il tecnico dovrà fare valutazioni accorte sulla formazione da schierare contro lo Spezia. La squadra di Italiano ha bisogno di punti per salvarsi e il Napoli ha la necessità di trovare la vittoria per continuare la corsa alla Champions. “per ilevidenziato da 5 elementi (Ruiz, Zielinski,) nella gara contro il Cagliari e dovrà fare valutazioni attente, perché sabato contro lo Spezia che ha bisogno di punti-salvezza, sarà importante utilizzare i calciatori più in ...

Durante 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto Giancarlo Padovan, ex direttore di '' e attuale opinionista tv. "E' possibile che il gol annullato ingiustamente a Osimhen ...eper ...- voto 5 : 'si aspettava da lui un contributo diverso'. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Napoli - Cagliari, Semplici: "Punto meritato, avremmo potuto pareggiarla ...Il Napoli di Gattuso deve trovare tre punti contro lo Spezia per la corsa in Champions, e pensa già a tre titolari da schierare questo weekend ...Alcuni giocatori del Napoli sembrano accusare un po' di stanchezza fisica. Gennaro Gattuso dovrà fare attente valutazioni.