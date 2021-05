Traffico Roma del 06-05-2021 ore 19:30 (Di giovedì 6 maggio 2021) Luceverde Roma una buona serata averli trovati dalla redazione sul raccordo in carreggiata interna code a tratti dalla Flaminia alla Salaria della Bufalotta alla Prenestina da via di Tor Bella Monaca via code anche in esterna dalla Colombo alla Romanina sul tratto Urbano della Roma L’Aquila rallentamenti e code da Viale Togliatti al Raccordo in uscita dalla città e da Portonaccio fino al bivio per la tangenziale verso le a centro proprio sulla tangenziale verso San Giovanni code a tratti da Corso Francia la Salaria e poi da via dei Monti Tiburtini al bivio con la Roma L’Aquila nella zona della Borgata Finocchio incolonnamenti sulla Casilina da via di Tor Sant’Antonio via Serradifalco verso il centro il quartiere statuario incolonnamenti sull’Appia nuova tra via dell’ Appia Pignatelli e via del Casale Rotondo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021) Luceverdeuna buona serata averli trovati dalla redazione sul raccordo in carreggiata interna code a tratti dalla Flaminia alla Salaria della Bufalotta alla Prenestina da via di Tor Bella Monaca via code anche in esterna dalla Colombo allanina sul tratto Urbano dellaL’Aquila rallentamenti e code da Viale Togliatti al Raccordo in uscita dalla città e da Portonaccio fino al bivio per la tangenziale verso le a centro proprio sulla tangenziale verso San Giovanni code a tratti da Corso Francia la Salaria e poi da via dei Monti Tiburtini al bivio con laL’Aquila nella zona della Borgata Finocchio incolonnamenti sulla Casilina da via di Tor Sant’Antonio via Serradifalco verso il centro il quartiere statuario incolonnamenti sull’Appia nuova tra via dell’ Appia Pignatelli e via del Casale Rotondo ...

