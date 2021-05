Tensioni nell’Isola di Jersey | la Francia invia una nave da guerra | cosa sta succedendo?

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 6 maggio 2021) Due navi della Royal Navy stanno pattugliando le acque dell’Isola di, nel canale della Manica, con il timore che ci sia un blocco da parte di una sessantina di pescherecci francesi che si sono radunati al largo dell’isola, come una specie di invasione, così le parole del Mirror. A quanto pare lastando unadaverso l’Isola di, appartenente proprio alla, mentre a quanto pare sta per scoppiare una sorta di battaglia sui diritti di pesca tra Regno Unito e. A quanto sembra potrebbe trattarsi dei diritti di pesca post-Brexit, in quanto il Regno Unito avrebbe perso parecchio in merito proprio a questi diritti. Verso le cinque del mattino alcune barche francesi si sono dirette verso ...