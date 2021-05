Superlega | “Uefa non può escludere i club coinvolti dalla Champions”

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Non c’è possibilità di esclusione deidalle competizioni europee, c’è un ordine del tribunale di Madrid che lo impedisce chiaramente”. Fonti interne allaribadiscono all’Ansa come non ci sia alcuna possibilità che le squadre coinvolte nel progetto possano essere escluse dalle competizioni europee, come invece paventato da Espn e da altre fonti: “Le persone nei comitati disciplinarisono giudici e avvocati che sarebbero soggetti a sanzioni severe, responsabilità civile e forse anche responsabilità penale se ignorassero un ordine del tribunale. Anche in Svizzera, che è vincolata da un trattato a rispettare un ordine del tribunale di Madrid”. SportFace.

Eurosport_IT : Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan rischiano 2 anni senza Champions League ed Europa League ??????? #UEFA |… - RaiSport : ?? #Superlega, Espn: quattro club rischiano pesanti sanzioni #Uefa #Juventus , #Milan, #RealMadrid e #Barcellona p… - GoalItalia : L'UEFA è pronta a usare il pugno duro verso i club che non hanno ancora ufficialmente lasciato la Superlega: 2 anni… - S8meraviglie : #UEFA #CeferinOut #FIFA : Infantino avverte Ceferin: 'Occhio con le sanzioni! Si chieda perché si è arrivati alla… - marifcinter : Superlega, la risposta alle minacce della Uefa di esclusione di club dalle coppe: 'Non c'è possibilità di esclusion… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Uefa

La voglia di vendetta c'è. E come tutte le vendette va gustata fredda. L'solo apparentemente avrebbe perdonato gli scissionisti che volevano lae si aspetta altri passi concreti di retromarcia, minacciando dure sanzioni in particolare a chi non è ancora ...: lacontro i ribelli Riecheggiano ancora le parole proferite dal presidenteCeferin secondo cui: ' Chiunque continui a essere coinvolto nella, in futuro non potrà ...BERNA. "Due anni di squalifica per chi è ancora legato al progetto Superlega". E' quanto riporta ESPN, con 5 club a rischio estromissioni dalle competizione gestite dalla Uefa per le prossime due ...Dal 2021-2022 la Coppa Italia sarà giocata solo da squadre di Serie A e di Serie B. Questa riforma peggiora ulteriormente il format della Coppa Italia che ora diventa sempre più elitaria. Questa nuova ...