Spostamenti | viaggi in auto | matrimoni e seconde case | ecco le Faq di Repubblica

BREVI E VACANZE IN ITALIA Ho fatto le due dosi di vaccino, posso andare da un paese a un altro in una regione arancione? (Francesco) Sì. Il pass verde che si può ottenere con la ...Occorre inoltre lavorare sulle certificazioni digitali per facilitare gli. Il lavoro in ...di conservare uno stretto coordinamento al fine di sostenere la ripresa in sicurezza deie ...SPOSTAMENTI BREVI E VACANZE IN ITALIA Ho fatto le due dosi di vaccino, posso andare da un paese a un altro in una regione arancione? (Francesco) Sì. Il pass verde - che si può ottenere con la vaccinaz ...La nuova sezione Covid-19 & Travel del sito Blastness mostra i dati giornalieri sulla pandemia e stima la data prevista per la ripresa dei viaggi turistici. Ecco come funziona ...