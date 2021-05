Romain Grosjean ritornerà in pista

(Di giovedì 6 maggio 2021) . Esatto il pilota francese che nel 2020 in Bahrain, nel circuito di Sakhir, aveva rischiato la vita, ora salirà nuovamente su una monoposto. Non una macchina qualunque ma la Mercedes W10 con la quale Hamilton ha vinto il Mondiale 2019 e il titolo Costruttori. Un onere e onore chenon vede l’ora di adempiere. Toto Wolff, come sempre di parola, ha mantenuto la promessa.: buona la prima IndyCar al Barber Quando scenderà in? Il pilota francese scenderà nuovamente inil 29 giugno 2021 nel circuito di Le Castellet, dopo il Gran Premio di Francia. In quell’occasioneavrà il compito di adattare il sedile e prendere confidenza al simulatore con la Mercedes W10 di ...

