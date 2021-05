(Di giovedì 6 maggio 2021)- Brutte notizie per la, anche in ottica mercato. Pausarà infatti costretto arsi alla spalle per l'infortunio subito una settimana fa nella semifinale d'andata contro il ...

Advertising

angelomangiante : Lungo stop e intervento chirurgico per Pau Lopez alla spalla sinistra. Si opera sabato presso la clinica… - DiMarzio : #Roma, gli aggiornamenti su #PauLopez - Gazzetta_it : Pau Lopez e Veretout, è il momento di prendersi la rivincita con l'Inghilterra - sportli26181512 : Roma, Pau Lopez si opera sabato. Stop di circa tre mesi: Il portiere spagnolo si era infortunato alla spalla nel ma… - TV7Benevento : Calcio: Roma, Pau Lopez si opera alla spalla... -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Pau

Commenta per primo Saranno circa tre i mesi di stop perLopez . Stagione finita per il portiere della, l'infortunio alla spalla sinistra rimediato durante la gara d'andata con il Manchester United costringerà lo spagnolo a sottoporsi a intervento ...- Brutte notizie per la, anche in ottica mercato.Lopez sarà infatti costretto a operarsi alla spalle per l'infortunio subito una settimana fa nella semifinale d'andata contro il Manchester United. Sabato pomeriggio ...Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’estremo difensore spagnolo Pau Lopez si opererà alla spalla in seguito all’infortunio patito nel match di andata contro il Manchester United in Europa League.Lo spagnolo uscito per un problema alla spalla con lo United dovrà operarsi sabato e starà lontano dai campi per almeno 3 mesi.