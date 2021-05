Psg, Neymar: “Orgoglioso dell’impegno della squadra” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Una sensazione difficile da descrivere“. Esordisce così Neymar che affida ai social le prime parole dopo l’eliminazione in semifinale di Champions League per mano del Manchester City. “Sono ancora molto triste per la nostra sconfitta, ma Orgoglioso dell’impegno di tutta la squadra, abbiamo fatto del nostro meglio”, ha detto il fuoriclasse brasiliano che aggiunge: “Purtroppo non è bastato, ma è una lezione per crescere. Chinare la testa? Solo per pregare e ringraziare, indipendentemente dalle circostanze”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) “Una sensazione difficile da descrivere“. Esordisce cosìche affida ai social le prime parole dopo l’eliminazione in semifinale di Champions League per mano del Manchester City. “Sono ancora molto triste per la nostra sconfitta, madi tutta la, abbiamo fatto del nostro meglio”, ha detto il fuoriclasse brasiliano che aggiunge: “Purtroppo non è bastato, ma è una lezione per crescere. Chinare la testa? Solo per pregare e ringraziare, indipendentemente dalle circostanze”. SportFace.

