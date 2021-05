PS5 ha un nuovo trailer e un marchio dedicati alla funzionalità Game Boost

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sony ha pubblicato unper PlayStation 5 dedicatofunzionedella console, che indica il modo in cui la retrocompatibilità migliora determinati giochi per PlayStation 4. Ovviamente, abbiamo visto titoli del calibro di Days Gone e Ghost of Tsushima trasformarsi con patch post-lancio. Questoha catturato l'attenzione perché molti hanno segnalato l'inclusione di Shadow of the Colossus nel filmato, che è un titolo che non è stato ancora specificamente patchato per girare meglio su PS5. C'è anche un logofine del, che non avevamo mai visto prima. Leggi altro...