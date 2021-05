Perché boccio il pensionamento a rate proposto da Tridico (Inps) (Di giovedì 6 maggio 2021) Le proposte del presidente dell’Inps, Tridico, commentate da Giuliano Cazzola Mentre il governo continua a tacere su cosa intende fare in materia di pensioni e non replica al pressing dei sindacati che provano di vendere una loro proposta fuori mercato ben più onerosa di quota 100 (due possibili opzioni per coloro a cui si applica il sistema misto: 62 anni con almeno 20 di contribuzione oppure 41 anni di versamenti senza tener conto dell’età), è sceso in campo con due interviste parallele (sulla Stampa e sul Foglio) Pasquale Tridico, il presidente evergreen dell’Inps, l’Istituto reduce da un anno di superlavoro Perché incaricato di smaltire gli interventi disposti dal governo per fare fronte agli effetti economici della pandemia. Tridico – a modo suo – sviluppa, con garbo e ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Le proposte del presidente dell’, commentate da Giuliano Cazzola Mentre il governo continua a tacere su cosa intende fare in materia di pensioni e non replica al pressing dei sindacati che provano di vendere una loro proposta fuori mercato ben più onerosa di quota 100 (due possibili opzioni per coloro a cui si applica il sistema misto: 62 anni con almeno 20 di contribuzione oppure 41 anni di versamenti senza tener conto dell’età), è sceso in campo con due interviste parallele (sulla Stampa e sul Foglio) Pasquale, il presidente evergreen dell’, l’Istituto reduce da un anno di superlavoroincaricato di smaltire gli interventi disposti dal governo per fare fronte agli effetti economici della pandemia.– a modo suo – sviluppa, con garbo e ...

