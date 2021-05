Palestre e piscine, le regole per le riaperture e la ripresa in sicurezza dello sport (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel nuovo protocollo attuativo delle linee guida "per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” vengono indicate le misure da adottare per la ripartenza delle attività sportive. Le piscine possono tornare attive - con restrizioni - dal 15 maggio, le Palestre devono attendere l’1 giugno. Tra le indicazioni: misurazione della temperatura all'ingresso, distanza di 7 mq in vasca e 10mq per ombrellone Leggi su tg24.sky (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel nuovo protocollo attuativo delle linee guida "per l’attivitàiva di base e l’attività motoria in genere” vengono indicate le misure da adottare per la ripartenza delle attivitàive. Lepossono tornare attive - con restrizioni - dal 15 maggio, ledevono attendere l’1 giugno. Tra le indicazioni: misurazione della temperatura all'ingresso, distanza di 7 mq in vasca e 10mq per ombrellone

