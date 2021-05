Nuoto, Europei Budapest 2021: programma, date, orari, diretta tv e streaming (Di giovedì 6 maggio 2021) Al via gli Europei di Nuoto di Budapest 2021, una rassegna continentale ricca di eventi e di protagonisti. In Ungheria tutte le discipline acquatiche presenti per l’evento organizzato dalla Len e che mette in palio i titoli Europei. L’Italia ambisce a ottenere il massimo possibile, la concorrenza però sarà spietata. Andiamo dunque a scoprire il programma generale giorno dopo giorno della manifestazione che prenderà il via il 10 maggio e si concluderà il 23 dello stesso mese, con le date, gli orari e le informazioni su diretta tv e streaming (al momento non note, probabilmente sulla Rai). LUNEDI’ 10 MAGGIO Nuoto artistico 9:00-11:00 AS solo free prelims 16:00-18:30 AS Duet tech final Mixed duet ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Al via glididi, una rassegna continentale ricca di eventi e di protagonisti. In Ungheria tutte le discipline acquatiche presenti per l’evento organizzato dalla Len e che mette in palio i titoli. L’Italia ambisce a ottenere il massimo possibile, la concorrenza però sarà spietata. Andiamo dunque a scoprire ilgenerale giorno dopo giorno della manifestazione che prenderà il via il 10 maggio e si concluderà il 23 dello stesso mese, con le, glie le informazioni sutv e(al momento non note, probabilmente sulla Rai). LUNEDI’ 10 MAGGIOartistico 9:00-11:00 AS solo free prelims 16:00-18:30 AS Duet tech final Mixed duet ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei Martina Grimaldi incinta: "Due figli, meglio dell'oro alle Olimpiadi" Bologna, 6 maggio 2021 - Mondiali, europei, un bronzo olimpico. Emozioni spazzate via, o quasi, da quello che accadrà a metà settembre. Martina Grimaldi, la regina del nuoto di fondo (un Collare d'oro e pure un Nettuno d'oro nel suo ...

Nuoto paralimpico: Boni convocato agli Europei Napoli . Saranno ventinove gli atleti che parteciperanno ai Campionati Europei di nuoto paralimpico che andranno in scena nel Complexo de Penteada di Funchal in Portogallo dal 16 al 22 maggio. Tra i convocati del direttore Tecnico Riccardo Vernole, c'è anche il campione ...

Calendario Europei 2021 nuoto, fondo, tuffi e artistico: programma, orari giorno per giorno, tv OA Sport DALL’ABRUZZO ALL’ANIENE PER UN SOGNO, PESCARA – Una giovane campionessa di nuoto abruzzese conquista il cuore degli italiani: è la pescarese Valentina Procaccini, classe 2008, che ha conquistato con al CC Aniene cinque titoli nazionali ai ...

L'ex allenatore: ha perso l'Abruzzo "Il nuoto in Abruzzo ha perso un'atleta dalle potenzialità enormi, ma non per colpa delle società sportive abruzzesi: la scelta di andare a Roma a quell'età può essere rischiosa , ma io le auguro il m ...

