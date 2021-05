“Non ci passo col trattore”. E il contadino “ingrandisce” il Belgio (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Belgio si è ritrovato in questi giorni beneficiario di un inaspettato ingrandimento territoriale ai danni della vicina Francia, con i confini del Regno espansi a discapito di quelli transalpini. A scoprire il singolare aumento del territorio belga è stato di recente un appassionato di storia che, inoltratosi nella foresta di Erquelinnes, ossia un paesino vallone al confine con l’Esagono, ha notato come la pietra che segna il limite tra i due Paesi fosse stato spostato di 2,29 metri. L’espansione a vantaggio del Belgio, si è scoperto poco dopo, era il risultato di un gesto compiuto da un contadino locale. Il cippo e la frontiera del Belgio L’agricoltore aveva infatti spostato più in là il cippo che demarca la frontiera tra le due nazioni poiché gli creava intralcio lungo il percorso del proprio ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilsi è ritrovato in questi giorni beneficiario di un inaspettato ingrandimento territoriale ai danni della vicina Francia, con i confini del Regno espansi a discapito di quelli transalpini. A scoprire il singolare aumento del territorio belga è stato di recente un appassionato di storia che, inoltratosi nella foresta di Erquelinnes, ossia un paesino vallone al confine con l’Esagono, ha notato come la pietra che segna il limite tra i due Paesi fosse stato spostato di 2,29 metri. L’espansione a vantaggio del, si è scoperto poco dopo, era il risultato di un gesto compiuto da unlocale. Il cippo e la frontiera delL’agricoltore aveva infatti spostato più in là il cippo che demarca la frontiera tra le due nazioni poiché gli creava intralcio lungo il percorso del proprio ...

