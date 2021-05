Napoli, colpo grosso: sì di ‘Salerno Sociale’; destra, sinistra e FdC in ordine sparso (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni che ad ottobre rinnoveranno il Consiglio comunale. In queste ore lo scacchiere assume contorni chiari e definiti. Nell’area di centro-destra tre sono le certezze: le candidature alla carica di sindaco di Michele Sarno (Fratelli d’Italia), Antonio Cammarota (La Nostra Libertà) e la mancanza di riferimenti di Udc, Lega e Forza Italia. La coalizione di centro sinistra è strutturata e fa perno sulla ricandidatura dell’uscente Vincenzo Napoli (Pd più le liste civiche storicamente organiche) ed è aperta al contributo di forze ben radicate sul terrorio, come nel caso di Salerno Sociale. Salerno Sociale – Nelle ultime ore la coalizione di centro sinistra incassa il rafforzamento di Salerno Sociale della coordinatrice Tea Siano. Il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni che ad ottobre rinnoveranno il Consiglio comunale. In queste ore lo scacchiere assume contorni chiari e definiti. Nell’area di centro-tre sono le certezze: le candidature alla carica di sindaco di Michele Sarno (Fratelli d’Italia), Antonio Cammarota (La Nostra Libertà) e la mancanza di riferimenti di Udc, Lega e Forza Italia. La coalizione di centroè strutturata e fa perno sulla ricandidatura dell’uscente Vincenzo(Pd più le liste civiche storicamente organiche) ed è aperta al contributo di forze ben radicate sul terrorio, come nel caso di Salerno Sociale. Salerno Sociale – Nelle ultime ore la coalizione di centroincassa il rafforzamento di Salerno Sociale della coordinatrice Tea Siano. Il ...

Advertising

SkyTG24 : Viene scambiata per un cinghiale: donna ferita con un colpo di fucile nel Salernitano - anteprima24 : ** Napoli, colpo grosso: sì di '##Salerno #Sociale'; destra, sinistra e FdC in ordine sparso **… - iISud24 : Napoli, Lanzotti (FI): «Debito giusto, candidati sindaco battano un colpo» #6Maggio #Napoli #Campania #Politica… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - C'è chi scommette sul ritorno di Sarri al Napoli, ma a lui non dispiacerebbe tornare in Premier, intanto ADL prep… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - C'è chi scommette sul ritorno di Sarri al Napoli, ma a lui non dispiacerebbe tornare in Premier, intanto ADL prep… -