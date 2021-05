Mps | Leonardo al voto per l’azione di responsabilità contro Profumo Cosa farà il Mef?

(Di giovedì 6 maggio 2021) La linea del governo Draghi sulla vicenda Mps è ormai chiara: nascondere agli italiani la verità e sminuire l’accaduto, pazienza se di mezzo ci sono tanti risparmiatori truffati che ancora chiedono giustizia, dopo aver visto i propri soldi andare in fumo per errori altrui. Una recita che si prepara ad arricchirsi di un nuovo capitolo, con la prossima assemblea diche vedrà i soci chiamati a votare sulla proposta di azione dinei confronti dell’amministratore delegato Alessandro. Condannato in primo grado, per chi se lo fosse scordato, a sei anni per false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato.era stato ai vertici di Monte dei Paschi di Siena tra il 2012 e il 2015 e la condanna è stata inflitta proprio in relazione alla contabilizzazione dell’istituto. Il 4 maggio, ...

Advertising

M_Montigiani : RT @FinanciaLounge: Le #Borse europee aprono in rialzo: a #PiazzaAffari vola #UniCredit e crolla #Telecom #mercati #trimestrali #Mps #Bmp #… - FinanciaLounge : Le #Borse europee aprono in rialzo: a #PiazzaAffari vola #UniCredit e crolla #Telecom #mercati #trimestrali #Mps… - falitalia : @NardoneVadim @arrow_michelle Eni è privata? Chi nomina i dirigenti? Enel? Poste? Rai? Alitalia? MPS? Leonardo? Fer… - WSlightly : RT @WSjp_insight: ???? - falitalia : @LecisNazareno Dove con settori strategici si intende Alitalia, Rai, Enel, Eni, Poste, Leonardo, Trenitalia, MPS, I… -

Ultime Notizie dalla rete : Mps Leonardo

Il Sole 24 ORE

Arriveranno poi i numeri di, Bpm, Enel,, mentre dalla Germania sono arrivati i conti di Volkswagen con un utile salito a 3,4 miliardi nel primo trimestre e stime in miglioramento. Sul ...A Piazza Affari oggi giornata ricca di conti trimestrali:, Enel,tra le principali. Sotto i riflettori anche Unicredit, che ha mostrato conti superiori alle attese . Dopo cinque giorni ...Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende alcuni dati macroeconomici rilevanti e delle trimestrali interessanti come quella di Unicredit ...Richiesta motivata con il danno reputazionale per la condanna a sei anni in primo grado per falso in bilancio come ex presidente di Mps ...