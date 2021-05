Meghan Markle, Archie fa 2 anni. Gli auguri della Regina e Kate che non l’hanno più visto (Di giovedì 6 maggio 2021) Archie, il primo figlio di Meghan Markle e Harry, compie due anni: è nato infatti il 6 maggio 2019. Nonostante i dissapori, la Regina, Carlo, Kate Middleton e William hanno condiviso sui loro profili social ufficiali gli auguri per il nipote che non vedono da 18 mesi. Nel 2020 Harry e Meghan Markle per celebrare il primo compleanno di Archie avevano pubblicato un video del loro bambino che guardava un libro insieme alla mamma. Immagini tenerissime di vita privata dove Meg era una dolce e semplice mamma che si mostrava in shorts, dopo aver dismesso i panni da Duchessa. Nei mesi successivi è successo quello che è successo. La Megxit era solo l’inizio, non la fine, delle tensioni all’interno ... Leggi su dilei (Di giovedì 6 maggio 2021), il primo figlio die Harry, compie due: è nato infatti il 6 maggio 2019. Nonostante i dissapori, la, Carlo,Middleton e William hanno condiviso sui loro profili social ufficiali gliper il nipote che non vedono da 18 mesi. Nel 2020 Harry eper celebrare il primo compleanno diavevano pubblicato un video del loro bambino che guardava un libro insieme alla mamma. Immagini tenerissime di vita privata dove Meg era una dolce e semplice mamma che si mostrava in shorts, dopo aver dismesso i pda Duchessa. Nei mesi successivi è successo quello che è successo. La Megxit era solo l’inizio, non la fine, delle tensioni all’interno ...

