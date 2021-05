Matteo Bassetti furibondo con Antonella Boralevi: “Ma vai affanc*lo”, poi ancora “questa non capisce niente” (Di giovedì 6 maggio 2021) Contagi e possibili riaperture, argomenti di attualità al centro del dibattito di “Zona Bianca“, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. “Il lockdown non basta. Bisogna adottare altre misure di contenimento”, afferma Antonella Boralevi. Intervento che non convince Daniela Santanché: “Io sono stanca di sentire questi discorsi, lei sta facendo un grande danno al paese. Io sono terrorizzata da questo terrorismo. Studio con molta attenzione quello che dice il professor Bassetti, lei sta dicendo delle grandi sciocchezze a me piacerebbe sentire parlare il professore che a differenza sua è una persona che sta in corsia, che ha curato i malati…”. L’intervento della parlamentare di Fratelli d’Italia viene interrotto dalla scrittrice che provoca il virologo: “Sta molto poco in corsia, perché sta sempre in televisione”. Una frase ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Contagi e possibili riaperture, argomenti di attualità al centro del dibattito di “Zona Bianca“, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. “Il lockdown non basta. Bisogna adottare altre misure di contenimento”, afferma. Intervento che non convince Daniela Santanché: “Io sono stanca di sentire questi discorsi, lei sta facendo un grande danno al paese. Io sono terrorizzata da questo terrorismo. Studio con molta attenzione quello che dice il professor, lei sta dicendo delle grandi sciocchezze a me piacerebbe sentire parlare il professore che a differenza sua è una persona che sta in corsia, che ha curato i malati…”. L’intervento della parlamentare di Fratelli d’Italia viene interrotto dalla scrittrice che provoca il virologo: “Sta molto poco in corsia, perché sta sempre in televisione”. Una frase ...

