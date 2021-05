Masters 1000 Madrid 2021: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 7 maggio (Di giovedì 6 maggio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di venerdì 7 maggio dei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Madrid 2021. Il primo match sul Manolo Santana Stadium vedrà opposti Dominic Thiem e John Isner, mentre a seguire scenderà in campo Rafael Nadal contro il vincente della sfida tra Daniel Evans ed Alexander Zverev. Nel tardo pomeriggio Aleksandr Bublik affronterà uno tra Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas, in serata Christian Garin attende Matteo Berrettini o Federico Delbonis. MANOLO SANTANA STADIUM Dalle 11:00 – Thiem vs Isner Non prima delle 15:00 – Nadal vs Evans/Zverev Non prima delle 19:00 – Bublik vs Ruud/Tsitsipas Berrettini/Delbonis vs Garin SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Il, glie l’didella giornata didei quarti di finale del torneodi. Il primo match sul Manolo Santana Stadium vedrà opposti Dominic Thiem e John Isner, mentre a seguire scenderà in campo Rafael Nadal contro il vincente della sfida tra Daniel Evans ed Alexander Zverev. Nel tardo pomeriggio Aleksandr Bublik affronterà uno tra Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas, in serata Christian Garin attende Matteo Berrettini o Federico Delbonis. MANOLO SANTANA STADIUM Dalle 11:00 – Thiem vs Isner Non prima delle 15:00 – Nadal vs Evans/Zverev Non prima delle 19:00 – Bublik vs Ruud/Tsitsipas Berrettini/Delbonis vs Garin SportFace.

