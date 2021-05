M5s, l'attacco di Conte a Casaleggio: "È obbligato a fornirci i dati degli iscritti" (Di giovedì 6 maggio 2021) Giuseppe Conte va allo scontro frontale con Davide Casaleggio. Questa volta senza troppi giri di parole. "È obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare”, ha detto a Repubblica. "“Su questo c’è poco da scherzare, perché questi vincoli di legge sono assistiti da solide tutele, civili e penali. Abbiamo predisposto tutto per partire. Siamo pronti. Questa impasse sta solo rallentando il processo costituente, ma certo non lo bloccherà", ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio. Che però ha aggiunto come il blocco verrà presto superato, "con o senza il consenso di Casaleggio. Se Rousseau non vorrà procedere in questa direzione, chiederemo l’intervento del Garante della Privacy e ricorreremo a tutti gli strumenti per ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 maggio 2021) Giuseppeva allo scontro frontale con Davide. Questa volta senza troppi giri di parole. "Èa consegnare ial Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare”, ha detto a Repubblica. "“Su questo c’è poco da scherzare, perché questi vincoli di legge sono assistiti da solide tutele, civili e penali. Abbiamo predisposto tutto per partire. Siamo pronti. Questa impasse sta solo rallentando il processo costituente, ma certo non lo bloccherà", ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio. Che però ha aggiunto come il blocco verrà presto superato, "con o senza il consenso di. Se Rousseau non vorrà procedere in questa direzione, chiederemo l’intervento del Garante della Privacy e ricorreremo a tutti gli strumenti per ...

