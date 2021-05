M5S, Casaleggio ai dissidenti anti-Draghi: Crimi senza potere, non può cacciarvi (Di giovedì 6 maggio 2021) Crimi non ha più potere: sia in caso di astensione sia in caso di voto contrario alla fiducia, non potrà farvi nulla perché non è più il capo politico del Movimento 5 Stelle. Febbraio 2021. Il M5S, dilaniato dalle lotte intestine e alle prese con la tribolata fiducia al governo Draghi, ha appena cambiato, grazie al voto degli iscritti, la sua governance, e Davide Casaleggio – apprende l’Adnkronos – assicura ad alcuni parlamentari contrari all’esecutivo Draghi che, in caso di ‘no’ alla fiducia, il reggente Crimi non potrà colpirli con sanzioni disciplinari. Il motivo è semplice: il 17 febbraio, giorno in cui al Senato si vota la fiducia a Draghi, alle ore 12 su Rousseau si conclude il voto per la modifica dello statuto del Movimento 5 Stelle in merito alla sua ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 maggio 2021)non ha più: sia in caso di astensione sia in caso di voto contrario alla fiducia, non potrà farvi nulla perché non è più il capo politico del Movimento 5 Stelle. Febbraio 2021. Il M5S, dilaniato dalle lotte intestine e alle prese con la tribolata fiducia al governo, ha appena cambiato, grazie al voto degli iscritti, la sua governance, e Davide– apprende l’Adnkronos – assicura ad alcuni parlamentari contrari all’esecutivoche, in caso di ‘no’ alla fiducia, il reggentenon potrà colpirli con sanzioni disciplinari. Il motivo è semplice: il 17 febbraio, giorno in cui al Senato si vota la fiducia a, alle ore 12 su Rousseau si conclude il voto per la modifica dello statuto del Movimento 5 Stelle in merito alla sua ...

