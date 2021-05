Lo sciopero. Questo vecchio in pensione. Lettera (Di giovedì 6 maggio 2021) Inviata da Diego Pizzorno - «Minorati psicofisici» (così, a dispetto dei ghirigori, recitano i contratti di lavoro dei docenti di sostegno), certificazioni BES e DSA. In queste forme transita la gloria della scuola italiana, dove no, quei «minorati» non possono stare per ovvie ragioni di buon senso; e dove neppure si possono accettare affievolimenti della capacità dell’istituzione scolastica d’essere tale. Non un rispettabilissimo centro per «minorati». L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021) Inviata da Diego Pizzorno - «Minorati psicofisici» (così, a dispetto dei ghirigori, recitano i contratti di lavoro dei docenti di sostegno), certificazioni BES e DSA. In queste forme transita la gloria della scuola italiana, dove no, quei «minorati» non possono stare per ovvie ragioni di buon senso; e dove neppure si possono accettare affievolimenti della capacità dell’istituzione scolastica d’essere tale. Non un rispettabilissimo centro per «minorati». L'articolo .

