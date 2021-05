LIVE Lotta, Preolimpico Sofia in DIRETTA: Davidovi agli ottavi, fuori Iannattoni. Attesa per Conyedo (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10: Bisognerà aspettare ancora almeno mezz’ora per vedere i tre azzurri in gara che compatteranno tutti indicativamente tra le 11.40 e le 12.30 11.04: Questo il tabellone degli ottavi di finale della categoria -86 kg: Boris MAKOEV (SVK) vs. Ville Tapani HEINO (FIN) Istvan VEREB (HUN) vs. Bakhodur KODIROV (TJK) Ethan Adrian RAMOS (PUR) vs. Hovhannes MKHITARYAN (ARM) Azamat DAULETBEKOV (KAZ) vs. Ahmed Ruslanovic DUDAROV (GER) Taimuraz FRIEV NASKIDAEVA (ESP) vs. Sohsuke TAKATANI (JPN) Piotr IANULOV (MDA) vs. Yurieski TORREBLANCA QUERALTA (CUB) Abubakr ABAKAROV (AZE) vs. Sandro AMINASHVILI (GEO) Zbigniew BARANOWSKI (POL) vs. Domenic Michael ABOU NADER (LBN) 11.02: Completato il tabellone degli ottavi nella categoria -86 kg. Il finlandese Heino supera l’ucraino Aliiev e il ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10: Bisognerà aspettare ancora almeno mezz’ora per vedere i tre azzurri in gara che compatteranno tutti indicativamente tra le 11.40 e le 12.30 11.04: Questo il tabellone deglidi finale della categoria -86 kg: Boris MAKOEV (SVK) vs. Ville Tapani HEINO (FIN) Istvan VEREB (HUN) vs. Bakhodur KODIROV (TJK) Ethan Adrian RAMOS (PUR) vs. Hovhannes MKHITARYAN (ARM) Azamat DAULETBEKOV (KAZ) vs. Ahmed Ruslanovic DUDAROV (GER) Taimuraz FRIEV NASKIDAEVA (ESP) vs. Sohsuke TAKATANI (JPN) Piotr IANULOV (MDA) vs. Yurieski TORREBLANCA QUERALTA (CUB) Abubakr ABAKAROV (AZE) vs. Sandro AMINASHVILI (GEO) Zbigniew BARANOWSKI (POL) vs. Domenic Michael ABOU NADER (LBN) 11.02: Completato il tabellone deglinella categoria -86 kg. Il finlandese Heino supera l’ucraino Aliiev e il ...

