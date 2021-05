Libia, una motovedetta spara ad un peschereccio: ferito il comandante (Di giovedì 6 maggio 2021) La Marina libica avrebbe mitragliato un peschereccio italiano al largo delle coste di Bengasi. I colpi avrebbero ferito il comandante. Grave incidente avvenuto al largo delle coste di Bengasi (Getty Images)Una motovedetta della marina libica avrebbe aperto il fuoco contro un peschereccio di Mazara del Vallo. L’imbarcazione, denominata “Eliseo”, era impegnata insieme ad altre due navi in una battuta di pesca nei pressi delle coste di Bengasi. Leggi anche-> Bagnoli, il Lido Comunale è pericoloso: la denuncia dei cittadini Ci sarebbe anche un ferito, Giuseppe Giacalone, che risulta essere il comandante della stessa barca. A darne conferma è il figlio Alessandro all’ANSA, specificando come al momento non siano ancora note le effettive condizioni del ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 6 maggio 2021) La Marina libica avrebbe mitragliato unitaliano al largo delle coste di Bengasi. I colpi avrebberoil. Grave incidente avvenuto al largo delle coste di Bengasi (Getty Images)Unadella marina libica avrebbe aperto il fuoco contro undi Mazara del Vallo. L’imbarcazione, denominata “Eliseo”, era impegnata insieme ad altre due navi in una battuta di pesca nei pressi delle coste di Bengasi. Leggi anche-> Bagnoli, il Lido Comunale è pericoloso: la denuncia dei cittadini Ci sarebbe anche un, Giuseppe Giacalone, che risulta essere ildella stessa barca. A darne conferma è il figlio Alessandro all’ANSA, specificando come al momento non siano ancora note le effettive condizioni del ...

