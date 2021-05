Le previsioni meteo di venerdì 7 maggio

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 6 maggio 2021) – Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, bel tempo al Centro. Ampi soleggiamenti al Sud. – Giornata all’insegna del bel tempo sulla penisola italiana ma con rovesci sparsi che interesseranno in particolar modo i rilievi. Nord – Cielo nuvoloso o poco nuvoloso sulle zone pianeggianti, possibili rovesci sui rilievi Nuvole sparse sulle pianure settentrionali, possibili rovesci sui rilievi alpini. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 24 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni centrali Cielo in prevalenza sereno al Centro. Possibili rovesci interesseranno i rilievi appenninici. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 25 gradi. Sud – Ampi soleggiamenti sulle regioni meridionali Giornata all’insegna del bel tempo al Sud con ampi soleggiamenti su quasi ...