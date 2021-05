La Beta 91 di Edge per iOS comincia ad unificare il codice con la versione desktopHDblog.it (Di giovedì 6 maggio 2021) Microsoft Edge su iOS fa un passo avanti verso l’unificazione del codice e delle funzioni con il rilascio della versione 91.864.11 della Beta.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 6 maggio 2021) Microsoftsu iOS fa un passo avanti verso l’unificazione dele delle funzioni con il rilascio della91.864.11 della.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

gigibeltrame : La Beta 91 di Edge per iOS comincia ad unificare il codice con la versione desktop #digilosofia… - HDblog : La Beta 91 di Edge per iOS comincia ad unificare il codice con la versione desktop - Marcooo83 : Marco's Box: La Beta di Microsoft Edge per Linux disponibile al download - - marcosboxorg : Marco's Box: La Beta di Microsoft Edge per Linux disponibile al download - - alex_m_84 : RT @WindowsBlogIta: Download Microsoft Edge Beta, Canary e Dev, le versioni Insider arrivano su Android e iOS -