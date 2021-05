Kaka: «Il Milan può vincere con la Juve. Quel fallo di Cannavaro…» (Di giovedì 6 maggio 2021) Kaka parla del suo Milan e della squadra di Pioli verso la sfida contro la Juventus: ecco le dichiarazioni dell’ex Pallone d’Oro Kaka è intervenuto in diretta Twitch sul canale ufficiale del Milan. CHAMPIONS E Juve – «Sono molto affezionato a questa competizione e non vedo l’ora di tifare i Milan e chissà che possa tornare a vincere la Champions. Ci sono partite difficili, la Juve è un avversario diretto. Il Milan può vincere questa partita e tornare in Champions ed è questo che mi auguro». Milan – «Quest’anno per la pandemia sono riuscito a vedere tante partite. Ho visto una squadra bella, che ha iniziato forte ed è normale perdere un po’ di punti vista la gioventù. Adesso è il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021)parla del suoe della squadra di Pioli verso la sfida contro lantus: ecco le dichiarazioni dell’ex Pallone d’Oroè intervenuto in diretta Twitch sul canale ufficiale del. CHAMPIONS E– «Sono molto affezionato a questa competizione e non vedo l’ora di tifare ie chissà che possa tornare ala Champions. Ci sono partite difficili, laè un avversario diretto. Ilpuòquesta partita e tornare in Champions ed è questo che mi auguro».– «Quest’anno per la pandemia sono riuscito a vedere tante partite. Ho visto una squadra bella, che ha iniziato forte ed è normale perdere un po’ di punti vista la gioventù. Adesso è il ...

