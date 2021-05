Isola 15, Ubaldo Lanzo abbandona il reality (Di giovedì 6 maggio 2021) Ubaldo Lanzo ha deciso di abbandonare l’Isola 15 per motivi di salute. A dare la notizia in anteprima è stato il sito tvblog.it che non ha specificato il motivo esatto di questa scelta. Quello che sappiamo è che nelle ultime settimane era più volte emersa una problematica ai denti. Se si tratti di questo o di qualcos’altro di più grave lo sapremo solo domani sera, nel corso della quindicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi. Questa quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi ha visto l’abbandono di diversi naufraghi. Prima del cromatologo, infatti, hanno dovuto abbandonare l’Honduras Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, entrambi per dei problemi all’occhio, e poi l’ex calciatore Paoul Gascoigne. Quest’ultimo si era infortunato del corso di una prova e nonostante ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 6 maggio 2021)ha deciso dire l’15 per motivi di salute. A dare la notizia in anteprima è stato il sito tvblog.it che non ha specificato il motivo esatto di questa scelta. Quello che sappiamo è che nelle ultime settimane era più volte emersa una problematica ai denti. Se si tratti di questo o di qualcos’altro di più grave lo sapremo solo domani sera, nel corso della quindicesima puntata delcondotto da Ilary Blasi. Questa quindicesima edizione dell’dei Famosi ha visto l’abbandono di diversi naufraghi. Prima del cromatologo, infatti, hanno dovutore l’Honduras Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, entrambi per dei problemi all’occhio, e poi l’ex calciatore Paoul Gascoigne. Quest’ultimo si era infortunato del corso di una prova e nonostante ...

Advertising

trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - IsolaDeiFamosi : Purtroppo Ubaldo ha dovuto abbandonare il gioco per rientrare in Italia e sottoporsi a delle cure mediche. #Isola - IlContiAndrea : Ubaldo ha lasciato l’#Isola (da TvBlog) - giorgiadema5 : RT @_piero31_: Ubaldo ha abbandonato l’#isola e Awed è addirittura svenuto. In caso lasciasse anche lui, non ho più motivi per guardare il… - paolarosadore : RT @indecisissimo: ubaldo abbandona perché universo ha fatto suo corso, grazie regina fariba #isola -