Il ministro Bianchi: "A settembre tutti a scuola in presenza" (Di giovedì 6 maggio 2021) Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha detto che a settembre tutti gli alunni saranno in presenza, compresi quelli della scuola secondaria di secondo grado. "Voglio riportare a settembre tutti gli studenti in aula e in sicurezza", ha spiegato il titolare di viale Trastevere in un'intervista a Repubblica. tutti in presenza La data d'inizio dell'anno scolastico non c'è ancora, ma potrebbe essere essere fissata a metà settembre: "Dal primo settembre le scuole saranno aperte per la fase dell'accoglienza. Stabilire la data di inizio delle lezioni è un compito delle Regioni e io mi auguro si arrivi a una data condivisa tra il 10 e il 15 settembre". "L'obiettivo – ha ...

