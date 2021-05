I tassi dei mutui tornano ad avvicinarsi al minimo storico (Di giovedì 6 maggio 2021) Continuano a scendere gli interessi dei mutui a tasso fisso nel corso del primo trimestre 2021, avvicinandosi al minimo storico. A evidenziarlo è l’ultimo bollettino di Crif, che individua in questa tendenza l’impatto dell’emergenza sanitaria, ancora fortemente presente sull’andamento economico nazionale e internazionale. mutui a tasso fisso: si riaccende l’interesse per l’acquisto della casa Dall’analisi di Crif emerge uno spiccato ritorno di interesse sul tema acquisto casa, probabilmente incoraggiato dalla forte convenienza dei mutui a tasso fisso. Per ragionare in termini numerici e fare un esempio, per un’operazione di mutuo da 140mila euro con durata 20 anni e valore immobile di 220mila euro, i migliori spread si mantengono allo 0,8% per i mutui a tasso variabile e dallo 0,3% a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Continuano a scendere gli interessi deia tasso fisso nel corso del primo trimestre 2021, avvicinandosi al. A evidenziarlo è l’ultimo bollettino di Crif, che individua in questa tendenza l’impatto dell’emergenza sanitaria, ancora fortemente presente sull’andamento economico nazionale e internazionale.a tasso fisso: si riaccende l’interesse per l’acquisto della casa Dall’analisi di Crif emerge uno spiccato ritorno di interesse sul tema acquisto casa, probabilmente incoraggiato dalla forte convenienza deia tasso fisso. Per ragionare in termini numerici e fare un esempio, per un’operazione di mutuo da 140mila euro con durata 20 anni e valore immobile di 220mila euro, i migliori spread si mantengono allo 0,8% per ia tasso variabile e dallo 0,3% a ...

Ultime Notizie dalla rete : tassi dei Covid Italia, oggi 11.807 contagi e 258 morti: bollettino 6 maggio ...nel Lazio siamo saliti a oltre 48 mila dosi giornaliere dei vaccini, prosegue la maratona e rimaniamo in quota. Dall'11 maggio si sale oltre le 50 mila dosi al giorno. Il valore Rt è a 0.9 e i tassi ...

Come funziona eToro: come guadagnare copiando i migliori ... se copi solo un trader e quello sbaglia, potresti perdere dei soldi. Se ne copi diversi, l'errore ... Lista preferiti : qui puoi seguire i mercati, persone ed iscriverti a tassi in tempo reale, e fare ...

La Bank of England alza le previsioni di crescita. Invariati i tassi di interesse Teleborsa Campania - Covid-19, situazione stabile: 1.503 nuovi casi Sono 1.503, di cui 444 sintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania, su 21.100 tamponi molecolari processati. Il tasso di positività, che qui non tiene conto dei test antigenici, si attesta al 7 ...

Covid, in Sicilia la curva dei contagi non scende. Oggi 1202 nuovi casi Sono 1.202 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 26.265 tamponi processati e il tasso di positività è salito al 4,6% ...

