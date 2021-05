Guardiola | le parole del padre | “Pep potrebbe tornare a Barcellona | Messi un fuoriclasse”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Valentidel tecnico del Manchester City, ha parlato a Radio Villa Trinidad del futuro del figlio Pep: “Mi sarebbe piaciuto vederlo nuovamente a. A dir la verità non escludo un suo ritorno, mentre non ce lo vedo come ct della nazionale“.senior ha poi spesoal miele per Lionel: “E’ un. Lo vidi giocare al Mini Estadi quando aveva 12-13 anni e rimasi scioccato. Sono certo che a Pep non dispiacerebbe averlo in Inghilterra“. SportFace.

... ex attaccante ed attuale opinionista Sky , che critica senza troppi giri diJosé Mourinho ... E lo dico io, sette anni fa era il mio preferito, più di. Ma negli ultimi cinque anni è un ...''Non è più lo Special One'' Su alcunedette ci tiene però a correggere il tiro: ''Ho detto "... Da sempre, quando divideva la scena con, l'ho sempre indicato come numero uno. Ma non ...