Gimbe: "Aumentano contagi tra i giovani studenti" (Di giovedì 6 maggio 2021) I dati della Fondazione Gimbe attestano una lenta discesa dei nuovi casi settimanali, ma si registra un aumento dei contagi nella fascia 3-10 anni. Casi Covid nei bambini, Gimbe: “Aumentati nella fascia 3-10 anni con la riapertura delle scuole” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 6 maggio 2021) I dati della Fondazioneattestano una lenta discesa dei nuovi casi settimanali, ma si registra un aumento deinella fascia 3-10 anni. Casi Covid nei bambini,: “Aumentati nella fascia 3-10 anni con la riapertura delle scuole” su Notizie.it.

Advertising

repubblica : Covid, Gimbe: contagi in calo ma aumentano in età scolare. Non abbassare la guardia - lena_emilio : RT @repubblica: Covid, Gimbe: contagi in calo ma aumentano in età scolare. Non abbassare la guardia - infoitsalute : Gimbe, in calo i nuovi casi ma aumentano i contagi nelle fasce 3-5 e 6-10 anni con riaperture scuole - infoitsalute : Covid, Gimbe: contagi in calo ma aumentano in età scolare. Non abbassare la guardia - docdrugztore : RT @repubblica: Covid, Gimbe: contagi in calo ma aumentano in età scolare. Non abbassare la guardia -