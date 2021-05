Gabriele Muccino: è rottura definitiva con la giuria del David di Donatello (Di giovedì 6 maggio 2021) Gabriele Muccino lascia definitivamente la giuria del David di Donatello. Il regista da tempo era in disaccordo con l’Accademia Lo aveva detto Gabriele Muccino e oggi lo ha fatto: il regista non fa più parte della giuria del David di Donatello. A dare la notizia è stato lo stesso Muccino attraverso il suo profilo Twitter. Ecco le sue parole e la motivazione: “Sono uscito dalla giuria dei David Di Donatello. Non mi riconosco nei criteri di selezione che da anni contraddistinguono quello che era un tempo il premio più ambito dopo l’Oscar. Non mi presenterò più nelle categorie di Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura, in futuro”. Sono ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 maggio 2021)lasciamente ladeldi. Il regista da tempo era in disaccordo con l’Accademia Lo aveva dettoe oggi lo ha fatto: il regista non fa più parte delladeldi. A dare la notizia è stato lo stessoattraverso il suo profilo Twitter. Ecco le sue parole e la motivazione: “Sono uscito dalladeiDi. Non mi riconosco nei criteri di selezione che da anni contraddistinguono quello che era un tempo il premio più ambito dopo l’Oscar. Non mi presenterò più nelle categorie di Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura, in futuro”. Sono ...

