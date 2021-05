Formula 1 | - Round 4 | il Gran Premio di Spagna

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 6 maggio 2021) Non c'è sosta in1: da domani il circo torna già a montare le sue tende in quel di Barcellona per ildi, quarta prova del Mondiale 2021. sfida aperta. Dopo aver vinto di forza a Portimao, Lewis Hamilton ha detto concisamente che non ci sarebbe stato tempo per nulla, se non pensare a come fare bene nella prossima tappa di Barcellona. L'inglese è conscio che quest'anno non potrà rilassarsi troppo ed è lui che in squadra può fare davvero la differenza. D'altronde, il margine tra la Mercedes e la Red Bull è piccolo e stando a quello che abbiamo visto finora, difficilmente quest'anno ci sarà un dominatore assoluto. In casa Red Bull fiutano la preda, ma stentano ancora ad acciuffarla. Complice anche la questione dei track limits, che tiene ancora banco, che ha visto Verstappen perdere l'occasione ...