(Di giovedì 6 maggio 2021) Molto nota è la vicenda del palco del primo maggio che ha coinvolto il rapper italianoe i vertici della Rai. Il cantante accusa, infatti, gli esponenti dell’emittente televisiva di censura a causa delle richieste di modifiche al suo intervento per il concerto del primo maggio, giudicandolo “inopportuno nel contesto del concerto”. La questione verte sul ddl Zan e sulla richiesta da parte della Rai al cantante di “modificare” il proprio discorso per il palco del primo maggio perché “…non c’è una controparte” oppure perché “…è inopportuno il contesto”. Le richieste da parte della Rai e la successiva pubblicazione da parte didellatra le due parti hanno scatenato un vero e proprio caso politico e hanno anche diversi risvolti dal punto di vista legale e della privacy....

Advertising

VittorioSgarbi : Fedez e le frasi contro gli omosessuali: «Ho sbagliato: anni fa ero più ignorante». Poi, però, ha capito che poteva… - ilriformista : L’ex premier Conte, dopo il caso Fedez che prova a sfruttare a suo vantaggio, se la prende con le ingerenze della p… - HuffPostItalia : Fedez poteva pubblicare quella telefonata? - giomo2 : 4) e che'assolutamente' Fedez poteva salire sul palco a dire ciò cheriteneva. Se si vuole affrontare con serietà qu… - trepazia : RT @ilriformista: L’ex premier Conte, dopo il caso Fedez che prova a sfruttare a suo vantaggio, se la prende con le ingerenze della politic… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez poteva

Studio Cataldi

La tragicommedia dei Cinquestelle è finita a schifio. E del resto nonconcludersi altrimenti la parabola di un movimento fondato dal comico Beppe Grillo e ...meno dell'ultimo selfie die ...essere un cambiamento simbolico, ma mi sono rapportato alla musica come una salvezza, come ... Vedial Primo Maggio, Emma e Elodie su temi che hanno provocato la reazione di Salvini: "Mi ...La querelle tra Fedez e la Rai sembra non aver fine: il cantante risponde alla TV di Stato dopo l'intervento di Franco Di Mare ...Tutti i mezzi di informazione, tradizionali e nuovi, hanno parlato di Fedez. Però non ho trovato da nessuna parte il commento che considero chiave: con quale tipo di intelligenza e ...