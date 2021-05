E’ morto l’ex trafficante George Jung. Johnny Depp lo aveva interpretato in ‘Blow’ (Di giovedì 6 maggio 2021) All’età di 78 anni, è morto George Jung. Era conosciuto come “Boston George” o “El Americano”, e viene ricordato per essere stato uno dei più conosciuti trafficanti di cocaina degli Stati Uniti tra gli anni 70 e 80. La morte nella sua città E’ stato uno dei bracci destri di Pablo Escobar nel corso degli anni 80. La sua storia e la sua biografia, sono state raccontate nel film “Blow”, dove il criminale viene interpretato da Johnny Depp. Le cause del decesso sono sconosciute, ma da tempo l’uomo soffriva di problemi al fegato. George è deceduto nella sua città natale Weymouth, in Massachusetts. La notizia della morte è stata diffusa tramite gli account twitter e instagram dell’uomo: “Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) All’età di 78 anni, è. Era conosciuto come “Boston” o “El Americano”, e viene ricordato per essere stato uno dei più conosciuti trafficanti di cocaina degli Stati Uniti tra gli anni 70 e 80. La morte nella sua città E’ stato uno dei bracci destri di Pablo Escobar nel corso degli anni 80. La sua storia e la sua biografia, sono state raccontate nel film “Blow”, dove il criminale vieneda. Le cause del decesso sono sconosciute, ma da tempo l’uomo soffriva di problemi al fegato.è deceduto nella sua città natale Weymouth, in Massachusetts. La notizia della morte è stata diffusa tramite gli account twitter e instagram dell’uomo: “Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in ...

