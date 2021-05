Ddl Zan, Salvini contro Fedez e l’intervento del primo maggio: «È comodo fare un monologo e sfuggire al confronto» (Di giovedì 6 maggio 2021) «Forse è più comodo fare un monologo e sfuggire al confronto». Queste le parole che il leader della Lega, Matteo Salvini, usa dal salotto di Porta a Porta per riferirsi a Fedez e al suo intervento fatto sul palco del concertone del primo maggio, durante il quale il rapper ha citato diverse dichiarazioni contro l’omosessualità pronunciate da vari esponenti leghisti. Stando a quanto riferiscono fonti del Carroccio, dunque, il rapper si sarebbe «rifiutato di incontrare il segretario». In mattinata il leader della Lega aveva evidenziato la stessa cosa alla stampa: «L’ho invitato più di una volta a un confronto ma si è sempre negato, si è sempre sottratto – ha spiegato Salvini – Basta, ho ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021) «Forse è piùunal». Queste le parole che il leader della Lega, Matteo, usa dal salotto di Porta a Porta per riferirsi ae al suo intervento fatto sul palco del concertone del, durante il quale il rapper ha citato diverse dichiarazionil’omosessualità pronunciate da vari esponenti leghisti. Stando a quanto riferiscono fonti del Carroccio, dunque, il rapper si sarebbe «rifiutato di incontrare il segretario». In mattinata il leader della Lega aveva evidenziato la stessa cosa alla stampa: «L’ho invitato più di una volta a unma si è sempre negato, si è sempre sottratto – ha spiegato– Basta, ho ...

