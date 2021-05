Daniel fa la Rockstar ed è identico a sua madre | Una grande stilista | Ecco chi è

Leggi su kronic

(Di giovedì 6 maggio 2021) Senza dubbio una delle icone della moda in tutto il mondo, Donatella Versace è un personaggio dispessore. Avete mai visto il figlio? Donatella Versace (Gettyimages)Donatella Versace rappresenta, senza ombra di dubbio, una delle persone in grado di rappresentare l’Italia in giro per il mondo. Il suo ruolo nel mondo della moda le ha dato modo di essere assolutamente sempre sulla cresta dell’onda, ma soprattutto una donna alla quale spesso è stato affibbiato (seppur in maniera indiretta) il compito di portare alto in tricolore, soprattutto in un contesto particolare come il mondo della moda. L’imprenditrice è la sorella di Gianni, fondatore dell’omonimo impero della moda. Una carriera che l’ha vista protagonista, ma soprattutto in grado prendere in mano le redini della situazione (anche dopo la tragica morte di Gianni), ...