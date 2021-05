Dalla crisi all’arrivo di Draghi. Professori e politologi sul libro di Tivelli (Di giovedì 6 maggio 2021) C’è un prima e un dopo anche in questo strano anno pandemico. Il prima è rappresentato Dalla gestione dell’emergenza da parte del governo Conte bis. Il dopo è la nascita del governo Draghi, immaginato per tenere la barra dritta dalle ceneri dell’esecutivo giallorosso, stilare il Recovery Plan e traghettare il Paese fuori Dalla crisi economica e sanitaria. Si gioca su questa dicotomia il libro ‘Dalla brutte epoque al governo Draghi’ (Rubbettino) di Luigi Tivelli, per anni consigliere parlamentare, civil servant e firma di Formiche.net, presentato ieri in un evento streaming organizzato Dalla nostra testata e moderato dal direttore Giorgio Rutelli. Tra i relatori si sono alternati il ministro delle infrastrutture e della mobilità ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 maggio 2021) C’è un prima e un dopo anche in questo strano anno pandemico. Il prima è rappresentatogestione dell’emergenza da parte del governo Conte bis. Il dopo è la nascita del governo, immaginato per tenere la barra dritta dalle ceneri dell’esecutivo giallorosso, stilare il Recovery Plan e traghettare il Paese fuorieconomica e sanitaria. Si gioca su questa dicotomia ilbrutte epoque al governo’ (Rubbettino) di Luigi, per anni consigliere parlamentare, civil servant e firma di Formiche.net, presentato ieri in un evento streaming organizzatonostra testata e moderato dal direttore Giorgio Rutelli. Tra i relatori si sono alternati il ministro delle infrastrutture e della mobilità ...

