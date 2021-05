Covid: in Lombardia seconda dose Pfizer Moderna a 42 giorni a partire da domani (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - In Lombardia sarà a partire dalle prenotazioni di domani, venerdì 7 maggio, che le seconde dosi di Pfizer e Moderna saranno fissate nella sesta settimana (35-42 giorni) e non più a 21 o 28. Lo hanno chiarito sia il presidente Attilio Fontana che la sua vice, Letizia Moratti. Nulla cambia, invece, per coloro ai quali è già stata somministrata la prima dose e hanno già l'appuntamento per il richiamo. "In questo modo potremo coinvolgere almeno con la prima dose un numero maggiore di persone”, ha detto Fontana, commentando la nuova circolare del ministero della Salute con il parere del cts a riguardo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Insarà adalle prenotazioni di, venerdì 7 maggio, che le seconde dosi disaranno fissate nella sesta settimana (35-42) e non più a 21 o 28. Lo hanno chiarito sia il presidente Attilio Fontana che la sua vice, Letizia Moratti. Nulla cambia, invece, per coloro ai quali è già stata somministrata la primae hanno già l'appuntamento per il richiamo. "In questo modo potremo coinvolgere almeno con la primaun numero maggiore di persone”, ha detto Fontana, commentando la nuova circolare del ministero della Salute con il parere del cts a riguardo.

Advertising

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-75). A fronte di 50.251 tamponi effe… - il_pucciarelli : Fanno i saccenti su Cuba - 11 milioni di abitanti e 640 morti per il covid - e magari vivono e lavorano nella moder… - Corriere : In Lombardia da lunedì prenotazioni aperte a 50-59enni - Virus1979C : RT @92Fisico: Parlando di tassi occupazione ospedaliera #Covid (dati Agenas) da una settimana le TI a livello nazionale sono sotto soglia c… - MilanoSpia : Vaccini Covid, over 50: da lunedì 10 maggio aperte le prenotazioni in Lombardia -